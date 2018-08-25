"Уральские авиалинии" расследуют случай с посадкой на недостроенную полосу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала внутреннее расследование по факту посадки самолета на недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что борт "Уральских авиалиний", следовавший из Москвы в Иркутск, не смог из-за тумана сесть в пункте назначения, а на запасном аэродроме в Улан-Удэ приземлился на недостроенную полосу. По этому факту Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте начало доследственную проверку.

"Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Повреждений воздушное судно не получило", – сообщили в авиакомпании. В пресс-службе добавили, что для организации вылета рейса авиаперевозчик отправил в Улан-Удэ резервный борт.

"По данному факту проводится расследование", – сказала представитель авиакомпании.