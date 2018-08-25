В Улан-Удэ пилот посадил самолет на ремонтируемую ВПП

КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Борт авиакомпании "Иркутские авиалинии", следовавший из Москвы в Иркутск, не смог из-за тумана приземлиться в пункте назначения, а при посадке на запасном аэродроме в Улан-Удэ перепутал взлетно-посадочную полосу, сообщили в субботу РИА Новости в Восточно-Сибирском СУ СК на транспорте.

По словам собеседницы агентства, утром в Иркутске был сильный туман, и самолеты были вынуждены садиться на других аэродромах. В частности, на запасном в Улан-Удэ.

"По предварительным данным, при посадке пилот перепутал взлетно-посадочную полосу и посадил судно. Посадил благополучно, никто не пострадал. Полоса была закрыта на ремонт, но с ней все было в порядке. По данному факту Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте проводит доследственную проверку", — сказала собеседница агентства.