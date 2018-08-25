Число погибших в ДТП в Тульской области возросло до пяти

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Число погибших при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автотрассе М-2 "Крым" в Тульской области увеличилось до пяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о ДТП на 200-м километре федеральной автодороги с участием легковушки и грузовой автомашины, перевозившей зерно. Погибли четыре человека, водитель грузовой машины получил тяжелые ранения.

"По уточненным данным, погибли пять человек", — сказал собеседник агентства.