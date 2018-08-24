Опубликовано видео пожара в Центробанке

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети появились кадры пожара в здании Центрального банка России в Москве. Видео в Twitter опубликовал телеканал "360".

🔥 Здесь хорошо видно, что в ЦБ горит предпоследний этаж. pic.twitter.com/RFdrcgwvX4 — Телеканал 360° (@360tv) 24 августа 2018 г.

​Очевидцам удалось снять работу пожарных на месте происшествия.

🔥 Горит Центробанк на Неглинной. Пожарные уже приступили к тушению. pic.twitter.com/sgRcEaDSOg — Телеканал 360° (@360tv) 24 августа 2018 г.

Ранее стало известно, что здание Центробанка на Неглинной улице загорелось на площади 30 квадратных метров. Внутри оказались десять человек персонала, им удалось эвакуироваться. Очаг возгорания находился на четвертом этаже.

На место пожара были направлены 26 единиц основной и специальной техники и около 92 человек личного состава ГУ МЧС по Москве, сообщили в ведомстве.

Через десять минут возгорание локализовали, а еще через полчаса полностью ликвидировали. Пострадавших нет.