На трассе "Крым" под Тулой в ДТП погибли четыре человека

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли и один тяжело ранен при столкновении грузовика с легковым автомобилем на федеральной трассе М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости представитель опер штаба на месте ситуации.

"На 200-м километре федеральной автодороги столкнулись грузовик перевозивший зерно, и "Лада Приора". В результате ДТП погибли четыре человека, водитель грузовика находится в тяжелом состоянии", — сказал собеседник.

Обстоятельства ДТП выясняются.