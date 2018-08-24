В Москве загорелось здание Центробанка

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Административное здание загорелось в пятницу вечером на Неглинной улице в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное", — сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг пожара находится на четвертом этаже. По данным из открытых источников, по этому адресу расположен Центральный Банк России.

🔥 Горит Центробанк на Неглинной. Пожарные уже приступили к тушению. pic.twitter.com/sgRcEaDSOg — Телеканал 360° (@360tv) 24 августа 2018 г.

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В МЧС уточнили, что на место ЧП направлено 26 пожарных расчетов, всего 92 человека. По данным ведомства, возгорание носит локальный характер, открытый огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.