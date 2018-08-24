В Крыму два человека погибли в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Дорожная авария в Советском районе Крыма унесла жизни двух человек, количество пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.

Авария с участием автомобилей ВАЗ и "Ситроен" произошла в пятницу. Полиция начала проверку по факту ДТП.

"По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, также имеются пострадавшие, которые получили телесные повреждения. Количество пострадавших и степень ущерба их здоровью уточняется", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства аварии.

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