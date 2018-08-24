Минпросвещения создало комиссию из-за смерти мальчика в лагере на Кубани

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ создало ведомственную комиссию и отправило представителей в детский лагерь "Орленок" на Кубани, где умер мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В СК не уточнили, о каком лагере идет речь, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в детском центре "Орленок". В центре РИА Новости рассказали, что мальчик участвовал в однодневном походе на территории этого лагеря.
"Министерством просвещения создана ведомственная комиссия. Вопрос находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой. Также на место направлены представители министерства для оказания необходимой помощи и содействия", — сказали в пресс-службе Минпросвещения.