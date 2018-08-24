В центре Москвы перекрыли движение из-за провалившегося под землю грузовика

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Движение по Большой Ордынке в центре Москвы полностью перекрыто из-за провалившегося из-за проседания грунта на дороге грузовика, также изменены маршруты городского транспорта, сообщили в центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД) в среду.

В районе дома 22/2 на ул. Б.Ордынка грузовой автомобиль перекрыл 2 полосы движения. Обстоятельства выясняются. Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта. Движение по Кадашевской набережной рабочее. Объезжайте. pic.twitter.com/McwfrBramz — ЦОДД (@gucodd) 24 августа 2018 г.

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"На улице Большая Ордынка в районе дома 22/2 произошло проседание грунта под проезжавшим грузовым автомобилем. В результате грузовик перекрыл два ряда. Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter ЦОДД.

Кроме того, как уточнили РИА Новости в ЦОДД, было затруднено движение по Кадашевской набережной, сейчас оно рабочее. Центр организации дорожного движения просит водителей объезжать место аварии другими маршрутами.