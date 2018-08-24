СК заподозрил "Правый сектор"* в подготовке убийства 50 россиян

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против участников радикальной украинской группировки "Правый сектор"*. По данным следствия, экстремисты планируют убить пятьдесят российских чиновников и силовиков.

В ведомстве уточнили, что речь идет о россиянах, которые участвовали в расследовании дела украинца Александра Костенко.

"По версии следствия, из мести за законное осуждение Костенко участники подразделения <…> Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица <…> во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц 10 мая 2018 года в Киеве составили "приговор центрального национального суда "Правого сектора"*", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, эти люди фактически поручили всем членам "Правого сектора"* совершить в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства пятидесяти российских чиновников и силовиков.

СК квалифицировал это как приготовление к убийствам, а также посягательство на жизнь государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов.

В ближайшее время ведомство заочно предъявит обвинение. Не исключено, что фигурантов объявят в международный розыск.

Дело Костенко

В мае 2015 года Киевский суд Симферополя признал Александра Костенко виновным в посягательстве на жизнь сотрудника крымского "Беркута" Виталия Полиенко во время массовых беспорядков на Майдане, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии.

Этот срок Костенко отбыл полностью и 3 августа этого года вышел на свободу, после чего вернулся на Украину.

Теперь ему грозит уголовное преследование на родине. В мае 2014 года Служба безопасности Украины задержала Костенко по подозрению в подготовке террористических актов и хранении оружия в Киеве. Однако тогда ему удалось выехать в Россию, и дело приостановили. Теперь же украинская Генпрокуратура возобновила его.

Заочный арест Яроша

Это не первое дело в отношении экстремистов из "Правого сектора"*, которое возбудили российские правоохранители. В частности, еще в марте 2014 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал лидера организации Дмитрия Яроша. Следствие считает, что Ярош публично призывал антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России. Так, он обращался к главарю чеченских террористов Доку Умарову с просьбой о поддержке, написав об этом на странице "Правого сектора"* в социальной сети "ВКонтакте".

Российские следователи объявили Яроша в международный розыск.

"Правый сектор"* — объединение украинских радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. По некоторым данным, 2 мая 2014 года именно экстремисты "Правого сектора"* и их сторонники в ходе столкновений в Одессе подожгли здание Дома профсоюзов, в результате чего погибли десятки активистов Антимайдана.

В ноябре 2014 года Верховный суд России признал объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.