В Подмосковье задержали похитителей оборудования для майнинга биткоинов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пять участников этнической группы в Подмосковье украли у продавцов биткоинов 300 тысяч рублей, а также видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше двух миллионов рублей, все участники группы задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В мае текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области совершено нападение на двоих молодых людей. Угрожая оружием, злоумышленники похитили у них 300 тысяч рублей, а также видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше двух миллионов рублей", — рассказала Волк.

Она добавила, что подозреваемые нашли в интернете объявление о продаже биткоинов и договорились о сделке.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Рязанской и Московской областей при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на продавцов биткоинов", — добавила Волк.

Кроме того, она отметила, что некоторые участники группы находились в России нелегально. "Двое ранее судимых мужчин и трое их сообщников задержаны в городе Рязани, а 26-летний организатор — в Московской области", — добавила Волк.

Официальный представитель МВД РФ также рассказала, что часть похищенного имущества была обнаружена и изъята в ходе обысков. Все фигуранты заключены под стражу. Следователи считают, что они причастны к совершению аналогичных преступлений.