Житель Приамурья при встрече с медведем залез на дерево и упал в обморок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг — РИА Новости. Селянин в Амурской области чудом выжил после встречи с медведем, отделавшись только царапинами, рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Свободненского района.

"Житель села Рогачевка увидел зверя во время прогулки в лесу, чтобы спастись, залез на дерево, но зверь зацепил его лапой. Житель села от испуга потерял сознание и упал на землю, после чего медведь просто ушел", — сообщили в пресс-службе.

В лесу мужчину нашел отец. После встречи с медведем у него остались только царапины.