В Республике Алтай рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Двоих жителей Монголии, пострадавших в аварии на перевале Чике-Таман в Онгудайском районе Республики Алтай, в пятницу днем выписали из больницы, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя республиканского Центра медицины катастроф Сергея Земцова

В четверг около 23:13 (19:13 мск) на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт", на спуске с перевала "Чике-Таман" опрокинулся микроавтобус. По последним данным, в нем находились 15 граждан Монголии, 12 из них пострадали. По предварительным данным полиции, причиной аварии мог стать отказ тормозной системы.

"В Онгудайской районной больнице, куда были доставлены все пострадавшие, остались десять человек. Из них пятеро с травмами легкой степени тяжести останутся под наблюдением районных медиков. Еще пятерых доставят в Горно-Алтайск – двоих на машинах скорой помощи, еще троих эвакуируют на вертолете санитарной авиации, воздушное судно уже прибыло в районный центр. Двоих пострадавших уже выписали из больницы", — цитирует ведомство слова Земцова.

По его данным, здоровье двоих пострадавших можно оценить, как условно-тяжелое.

"Только двоих, судя по документам, которые мне предоставили, я выделил бы в условно тяжелые. У одного перелом бедренной кости, у второго – компрессионный перелом позвоночника. Угрозы жизни ни одного из пострадавших в этой аварии нет", — отметил Земцов.

Состояние большей части пострадавших, которых решено эвакуировать, оценивается как средней степени тяжести.