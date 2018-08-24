Пострадавших в ДТП граждан Монголии вертолетом доставят в Горно-Алтайск

БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Пострадавших в ДТП граждан Монголии в течение двух часов доставят вертолетом в больницу Горно-Алтайска, сообщил РИА Новости диспетчер центра медицины катастроф Республики Алтай.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла накануне поздно вечером на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт", на спуске с перевала "Чике-Таман".

"Все пострадавшие в автобусе — граждане Монголии. В настоящий момент мы готовим эвакуацию пострадавших в ДТП. В течение двух часов вертолет эвакуирует граждан Монголии из районной больницы Онгудая в Горно-Алтайск. Всего планируем перевезти 12 человек", — сказал собеседник агентства.

ГИБДД региона сообщает, что водитель, управляя личным микроавтобусом Istana, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в больницу были доставлены 14 пассажиров.

В настоящее время по факту автомобильной аварии проводится проверка. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.