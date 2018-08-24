В Алтайском крае девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Алтайском крае, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Согласно сообщению, в Алтайском районе на 56 километре автодороги "Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай" микроавтобус, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110.

"По предварительной информации, за медицинской помощью обратились девять человек. Количество пострадавших уточняется. Погибших нет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что участники ДТП доставлены в больницу. Проводится проверка.

В ночь на пятницу еще одно ДТП с микроавтобусом произошло в Республике Алтай. Микроавтобус перевернулся на Чуйском тракте, в больницу были доставлены 14 пассажиров, из них 12 госпитализированы. Сообщалось, что в ДТП в Онгудайском районе пострадали три гражданина Монголии, а всего в нем было 16 человек.