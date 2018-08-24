В Горном Алтае опрокинулся микроавтобус

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Микроавтобус перевернулся на Чуйском тракте в Горном Алтае, в больницу доставлены 14 пассажиров, из них 12 госпитализированы, сообщает МВД по республике Алтай.

По данным полиции, ЧП произошло в ночь на пятницу в Онгудайском районе на 659 километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт".

"…На спуске с перевала "Чике-Таман" 22-летний водитель, управляя личным автомобилем ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП в районную больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы", — говорится в сообщении.

Как отмечает МВД, водитель был трезв. Идет проверка. "По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы", — указывает МВД.

В ночь на пятницу сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом в Онгудайском районе пострадали три гражданина Монголии, а всего в нем было 16 человек.