На Сахалине рассказали о состоянии здоровья младенца с ножевым ранением

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Раненый младенец, которого доставили в больницу Южно-Сахалинска, пока в операции не нуждается, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская.

Ранее в региональном управлении СК РФ сообщали, что в местную больницу доставлена 11-месячная жительница Охи (север Сахалина) с ножевыми ранениями. Как уточняло издание Sakhalin.info со ссылкой на местного жителя, ребенка поранил пятилетний старший брат. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.

"Младенец с ножевыми ранениями, доставленный в Южно-Сахалинск из Охи, пока в операции не нуждается: раны неглубокие, и их лечение не требует оперативного вмешательства. Я навестила ребенка в больнице, переговорила с лечащими врачами и руководством больницы. Состояние маленькой пациентки по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи делают все необходимое. Лечение девочка получает в полном объеме. Местные доктора постоянно консультируются с московскими коллегами из клиник столицы", — рассказала детский омбудсмен.

По словам собеседницы агентства, семья девочки полная и благополучная, ни на каком учете не состояла и получала все установленные в области льготы и пособия.

"В настоящее время мама девочки находится в Южно-Сахалинске. Отец с пятилетним сыном остался в Охе, им помогают бабушки. Семье оказывают необходимое психологическое сопровождение", — сказала сахалинский омбудсмен.