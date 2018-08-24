МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Записи с видеорегистратора и обнаруженного в крови алкоголя не хватило, чтобы по всей строгости закона наказать брянского таможенника Сергея Мишина. Около года назад он на своем автомобиле насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. РИА Новости разбирается, почему сотрудники СК до сих пор не могут установить причинно-следственную связь между ДТП и гибелью пенсионерки.

Свеча за упокой

Третьего ноября 2017-го 83-летняя жительница Брянска Анна Денисова отправилась в церковь на утреннюю службу — поставить свечку за упокой матери. Как обычно, вышла на остановке, дождалась зеленого сигнала светофора и ступила на пешеходный переход. В эту секунду ее на большой скорости и сбил ВАЗ-2112.

© Фото : предоставлено родственниками погибшей Место, где произошла смертельная авария © Фото : предоставлено родственниками погибшей Место, где произошла смертельная авария

"Удар был настолько сильный, что бабушка отлетела от автомобиля, — рассказывает РИА Новости внучка погибшей Ольга. — Когда мы ее хоронили, на теле не было живого места: все кости переломаны, голова разбита".

По словам девушки, при себе у Денисовой были деньги и документы, которые после аварии исчезли. "Врачи больницы, куда привезли тело, нашли в кармане куртки бумажку с номером телефона моей мамы (дочери погибшей. — Прим. ред.) и позвонили ей. При этом причины смерти не назвали, — продолжает внучка. — На место ЧП выезжали шесть сотрудников ГИБДД, но из полиции нам не поступило никакой информации. Уже после похорон я отправилась в районный ОВД, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Там сказали, что в ДТП бабушка сломала лодыжку и умерла от болевого шока".

Таможня дает добро

Гибель пенсионерки наделала много шума — в Брянске ее знали многие. Денисова всю жизнь проработала в детском саду и воспитала не одно поколение горожан. Хотя могла погибнуть еще в десятилетнем возрасте — в начале Великой Отечественной ее деревню сожгли фашисты. Третьего ноября 1942-го расстреляли мать и бабушку. Эта участь ждала и девочку, но по дороге в концентрационный лагерь ей вместе с младшим братом удалось бежать.

Как установило следствие, в день ДТП за рулем автомобиля ВАЗ-2112 находился инспектор Брянской таможни по контролю за делящимися и радиоактивными веществами 27-летний Сергей Мишин. По словам адвоката потерпевших, в объяснительной записке водитель указал, что отмечал день рождения дочери, после чего поехал на работу. По данным экспертизы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Получается, что человек, отвечающий за перевозку радиоактивных веществ через государственную границу, приезжает на работу пьяным и не видит в этом ничего плохого, — объясняет РИА Новости юрист Владимир Каликин. — Свою должность Мишин занимал даже после аварии — уволили его только после того, как внучка погибшей стала жаловаться во все инстанции".

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова, Мишина уволили не сразу, так как ждали результатов экспертизы и окончания внутриведомственной проверки.

После смертельного ДТП у Мишина даже не сразу отобрали права. "Как правило, если пьяный водитель сбивает насмерть пешехода, то его моментально отстраняют от управления транспортным средством, — продолжает Каликин. — А Мишин продолжал ездить. Есть документы, подтверждающие, что после аварии ему два раза выписывали штрафы. Это как человеку, который в пьяном виде застрелил кого-то из ружья, вновь дать в руки оружие. Выглядит как поощрение, а не наказание".

© Предоставлено родственниками погибшей Штраф на автомобиль, которым управял Мишин © Предоставлено родственниками погибшей Штраф на автомобиль, которым управял Мишин

Восьмимесячная волокита

Уголовное дело по статье 264 часть 4 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека" следователи, по словам адвоката, возбудили только через неделю после ДТП. Но обвинение Мишину не предъявили до сих пор.

"В Брянске провели две экспертизы, ни одна из них не установила причинно-следственной связи между аварией и гибелью человека. Будто бабушку молния убила. Это полный абсурд. Тем более вскрытие показало, что смерть наступила в результате наезда, — объясняет юрист. — Сейчас назначена еще одна экспертиза, ее делают уже в Москве. У меня вообще складывается впечатление, что этот инцидент хотели замять".

© Фото : из личного архива Анна Андреева погибла в результате аварии © Фото : из личного архива Анна Андреева погибла в результате аварии

Утверждение адвоката подкрепляется множеством фактов. По его словам, следствие располагает видеозаписью, на которой хорошо видно, что Мишин ехал в крайнем левом ряду и увидел, как перед ним остановилась машина, пропускавшая пешехода. Вместо того чтобы затормозить, он перестроился в средний ряд и продолжил движение. Это подтверждает и внучка погибшей, тоже смотревшая видеозапись.

"Я скажу так: у меня не было технической возможности остановиться, — заявил корреспонденту РИА Новости Мишин. — Все станет понятно только по окончании следствия". При этом он не объяснил, что значит "не было технической возможности", а на вопрос, были ли исправны тормоза, ответил утвердительно. Добавил, что раскаивается в содеянном.

Осмотр места происшествия также показал отсутствие тормозного пути — скорее всего, водитель даже не пытался остановиться. Проведенный следственный эксперимент установил, что Мишин должен был заметить человека, переходящего дорогу, как минимум за 37 метров до перехода. В дополнение ко всему он не вызвал скорую помощь и ДПС, хотя обязан был это сделать.

© Предоставлено родственниками погибшей ВАЗ-2112 ударил пенсионерку правой стороной © Предоставлено родственниками погибшей ВАЗ-2112 ударил пенсионерку правой стороной

"Обычно в таких случаях подозреваемого на время следствия заключают под стражу, а потом на несколько лет отправляют в колонию-поселение, — продолжает Каликин. — Но с Мишина почему-то даже не взяли подписку о невыезде. Такое чувство, что следователи намеренно занимаются волокитой".

Между тем старший помощник руководителя СУ СКР по Брянской области Сергей Цыганок заверил корреспондента РИА Новости, что в конечном итоге "решение будет принято объективно и законно", а расследование дела затягивается, так как сотрудники ведомства ждут результатов экспертизы.

Совпадение или случайность

Не исключено, что оставаться на свободе Мишину позволяют его связи. По словам знакомых погибшей, родственник обвиняемого занимает высокую должность в Брянской таможне.

Как рассказала внучка Анны Денисовой, в конце марта она обратила внимание на подозрительный автомобиль с брянскими номерами, припаркованный у ее дома в Москве. "В салоне сидели несколько человек в штатском и следили за мной, — говорит Ольга. — Тогда я написала заявление в местное отделение полиции, что опасаюсь за свою жизнь. Позже мне объяснили, что это были брянские оперативники, наблюдавшие за кем-то из соседнего подъезда. Не знаю, так это или нет, но после своего обращения я их больше не видела".

© Фото : предоставлено родственниками погибшей Машина брянских операвтивников © Фото : предоставлено родственниками погибшей Машина брянских операвтивников

По словам девушки, за восемь месяцев, прошедших после ДТП, Сергей даже не попытался извиниться и не выразил соболезнования. "Я думаю, что виновным он себя точно не считает", — резюмирует Андреева. Водитель также не предложил помощь в организации похорон.

Если вину экс-таможенника докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.