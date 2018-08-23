Следователи завели уголовное дело после стрельбы в полицейских в Москве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после того, как неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Москве, сообщила старший помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Злоумышленник обезоружен и с ранением доставлен в медучреждение Москвы, сообщила Иванова.
"По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ", — сказала представитель СК.
Пострадавшему полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь, отметила Иванова.