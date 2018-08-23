Суд заочно арестовал второго возможного организатора теракта в Петербурге

Сотрудники службы спасения МЧС РФ у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Архивное фото

Сотрудники службы спасения МЧС РФ у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова — предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего в 2017 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Махбубову меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию либо с момента задержания на территории РФ.

Махбубову предъявлены обвинения в организации теракта, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб — всего по 12 преступлениям.

По словам следователя, просившего заочно арестовать 36-летнего обвиняемого, было установлено, что Махбубов находится за пределами России. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство 17 июля 2017 года. Кроме того, у него отсутствует гражданство РФ. Прокурор ходатайство поддержала, отметив, что причастность обвиняемого к теракту подтверждена.

Ранее суд уже заочно арестовал предполагаемого организатора теракта Сирожиддина Мухтарова на аналогичный срок.

Уроженец Кара-Суйского района Кыргызстана Мухтаров считается главарем запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад"*. По данным спецслужб Киргизии, он причастен к нескольким терактам на своей родине.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Взрыв в вагоне устроил смертник Акбаржон Джалилов — кроме него, погибли еще 15 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.