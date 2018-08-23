Жительница Петербурга получила условный срок за комментарии в соцсетях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно местную жительницу Ольгу Черничкину за размещение в социальной сети комментариев экстремистского содержания, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.

"Тринадцатого декабря 2016 года подсудимая… в качестве пользователя социальной сети "Вконтакте" разместила комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в группу (в соцсети. — Прим. ред.)… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба городских судов, комментарии Черничкиной, которая признала вину, "содержали побуждение к использованию враждебных насильственных действий" в отношении представителей Кавказа и Средней Азии.

Ранее владеющая социальной сетью "Вконтакте" компания Mail.ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий. Одно из последних громких уголовных дел "за лайки и репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.

В конце июня депутат Госдумы Сергей Шаргунов и его коллега, депутат Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы. Проект тогда поддержали министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в Совфеде также высказались в поддержку этой инициативы. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию этого законопроекта.