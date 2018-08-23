Сторонника ИГ* осудили за планирование теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Московский окружной военный суд назначил гражданину республики Таджикистан Умару Махмадиеву, подозреваемому в покушении на участие в деятельности террористической организации, наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима", — сказано в сообщении. По данным пресс-службы, Махмадиев вину признал.

Гражданин Республики Таджикистан Умар Махмадиев, проживающий в городе Всеволожске Ленинградской области, был задержан при попытке пересечения государственной границы РФ.

По данным следствия, Махмадиев намеревался через территорию Турецкой Республики проникнуть в Афганистан для вступления в ряды террористической группировки "Исламское государство*" и участия в террористической деятельности, а если бы ему не удалось реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени ИГ* на территории Санкт-Петербурга.

*Террористическая организация, запрещенная в России