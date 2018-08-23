МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева раскритиковала действия органов опеки и школы, где учились сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца.

"Сами девочки говорили о сложившейся в семье ситуации классному руководителю. Мне они сказали, что классного руководителя даже ругали за то, что они не посещают школу, но дальнейших шагов никто не предпринял. Органам опеки и органам МВД, которые приходили в семью, не открывали. Ну, хорошо, сегодня не открыли, завтра не открыли, а какие следующие шаги? Родитель нарушал в полном объеме закон об образовании и не допускал девочек до школы. Я считаю, что те, кто работали по этой теме, сделали первый шаг, но не сделали ни второго, ни третьего, и в результате сегодня у трех человек, у трех молодых, красивых, очень ухоженных девочек поломана жизнь", — сказала Потяева РИА Новости.

Она также считает, что виновные в халатном отношении к ситуации в семье Хачатурян должны быть наказаны.

"Моя позиция такая: мы сами немножко способствовали тому, что случилось с этими девочками. Если дело касается приемных детей, если органы опеки и попечительства не так изъяли из семьи, сделали что-то не так – это получает достаточно широкую общественную огласку. А здесь пострадали три ребенка, и им не была своевременно оказана помощь", — заключила омбудсмен.

Как ранее сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Сестрам предъявлено обвинение, они арестованы до 28 сентября.