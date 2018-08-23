После парада в Курске при погрузке перевернулся танк Т-34

Инцидент с участием танка Т-34 после военного парада в Курске. 23 августа 2018

Инцидент с участием танка Т-34 после военного парада в Курске. 23 августа 2018

КУРСК, 23 авг — РИА Новости. Танк Т-34 перевернулся при погрузке на трал после парада в Курске, механик-водитель не пострадал, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Ремонтники оперативно погрузили танк на трал, после чего бронемашину отвезли в пункт дислокации. Другие детали не приводятся.

Военный парад в честь 75-летия разгрома советскими войсками нацистов на Курской дуге прошел сегодня на проспекте Победы. Заявлялось участие более 1,5 тысяч военных и 78 единиц техники, большей частью современной. По данным местных СМИ, самый массовый средний танк Второй мировой войны Т-34 прошел во главе парада.

© Фото : Виктория Жарких Инцидент с участием танка Т-34 после военного парада в Курске. 23 августа 2018 © Фото : Виктория Жарких Инцидент с участием танка Т-34 после военного парада в Курске. 23 августа 2018

Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года, участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.