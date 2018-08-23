Активистке феминистского движения в Омске грозит дело об экстремизме

НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Следователи СК РФ в Омске проводят проверку на наличие в действиях местной активистки феминистского движения Любови Калугиной признаков преступления, предусмотренных статьей УК РФ о возбуждении ненависти или вражды в интернете.

"Мы проводим проверку по 282 статье УК РФ", — сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Омской области, уточнив, что завершить проверку планируется на следующей неделе.

Сама Калугина сообщила информационно-аналитическому центру "Сова", что интерес следователей отдела СК одного из районов Омска к ней связан с ее публикациями в соцсети "ВКонтакте". По данным Центра, поводом для проверки стало заявление о том, что ее посты возбуждают ненависть к мужчинам, поступившее от некоего жителя Биробиджана.

"Калугина сообщила о том, какие публикации, по ее сведениям, вызвали нарекания правоохранительных органов. Это 12 постов, опубликованных в 2013-2016 годы, среди которых изображения и тексты, большая часть которых действительно направлена против мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения. Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии – от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин", — сообщает Центр.

Статья 282 УК РФ за "возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола" предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий. Одно из последних громких уголовных дел "за лайки и репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.

В конце июня депутат Госдумы Сергей Шаргунов и его коллега, депутат Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы. Проект тогда поддержали министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в Совфеде также высказались в поддержку этой инициативы. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию этого законопроекта.