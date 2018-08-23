МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Начальника службы материально-технического снабжения Петербургского метрополитена задержали по делу о мошенничестве, сообщается в канале СК в WhatsApp.
По версии следствия, гендиректор АО "МК Дизель-энерго" Алексей Лазарев и несколько других человек, включая Руденко, заключили договор о модернизации оборудования. Отмечается, что контрафакт поставлялся по многократно завышенной стоимости, на счет коммерческой структуры было перечислено более 32 миллионов рублей.
Сейчас Лазарев и Руденко задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения, устанавливаются соучастники.
При обыске у них изъяли финансовые документы и более десяти миллионов рублей.
Также накануне прошли обыски в помещениях ГУП "Петербургский метрополитен" и в офисах подрядчиков.