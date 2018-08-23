В Красноярске врачи забыли в животе пациентки 20-сантиметровый зажим

КРАСНОЯРСК, 23 авг — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте с пожилой жительницей Красноярска, которой во время операции по удалению грыжи оставили в теле хирургический зажим длиной 20 сантиметров, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по региону.

По данным следствия, информация об этом поступила из мониторинга местных СМИ. В сюжете телекомпании "Енисей" говорится, что женщина полгода прожила с зажимом в животе. По словам журналистов канала, "вскоре после операции по удалению грыжи 60-летняя женщина почувствовала боли в животе. Хирург отвечал, что все нормально, а потом отправил к другим врачам". В результате после рентгеновского обследования выяснилось, что в животе остался 20-сантиметровый зажим.

"По предварительным данным, жительнице города Красноярска в медсанчасти №7 была проведена операция по иссечению грыжи, во время которой в кишечной полости был оставлен зажим длиной почти 20 сантиметров", — сказала официальный представитель СК региона Ольга Дегидь.

"Сейчас пенсионерка обратилась в суд, согласно судебно-медицинской экспертизе ей причинен легкий вред здоровью. В связи с тем что в действиях неустановленных сотрудников больницы усматриваются признаки преступления, предусмотренного статье 293 (халатность) УК РФ, по данному факту принято решение провести доследственную проверку", — добавила представитель следствия.

В минздраве края РИА Новости сообщили, что комментарии предоставят после вынесения судебного решения.