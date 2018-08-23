РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Сотрудников воронежского диспансера осудили за гибель 23 человек при пожаре

(обновлено: 13:01 23.08.2018)
09911
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области. Архивное фотоСотрудник пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Воронежской области вынесли приговор сотрудникам психоневрологического диспансера, где при пожаре в 2015 году погибли 23 человека, сообщили в Генпрокуратуре.

В тюрьме. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Уфе главе центра адаптации вынесли приговор за гибель людей при пожаре
Районный суд признал директора и завхоза учреждения виновными в нарушениях требований пожарной безопасности. Они не обеспечили установку в здании жилого корпуса автоматической системы пожарной сигнализации и поддержание в работоспособном состоянии системы оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, персонал не был обучен алгоритму действий при ЧП.

"Суд, согласившись с представителем прокуратуры, назначил директору интерната наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, заведующему хозяйством — два года лишения свободы в колонии-поселении", — сказано в релизе.

Пожарная машина МЧС Азербайджана
© Фото : МЧС Азербайджана
Крупные пожары в медицинских учреждениях в мире в 2010-2018 годах
После освобождения оба три года не смогут работать в государственных учреждениях на руководящих должностях.

Трагедия в диспансере

Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел в ночь на 13 декабря 2015 года. В корпусе находились 70 психически нездоровых подопечных интерната, из которых около 20 были лежачими.

Погибли 23 человека, еще 23 пациента были госпитализированы в больницы Новохоперска, Борисоглебска и Грибановки. Кроме того, при пожаре получил травму сотрудник МЧС.
Трагедия в Алферовке
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкПожар разгорелся в одном из корпусов психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района в ночь на воскресенье. В здании в этот момент находилось 74 человека: 70 из них – пациенты, 30 из них — лежачие.Сотрудники пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Пожар разгорелся в одном из корпусов психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района в ночь на воскресенье. В здании в этот момент находилось 74 человека: 70 из них – пациенты, 30 из них — лежачие.
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкБлагодаря слаженным действиям спасателей получилось эвакуировать 47 человек. Но 23 пациента спасти не удалось.На месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Благодаря слаженным действиям спасателей получилось эвакуировать 47 человек. Но 23 пациента спасти не удалось.
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкПожар был потушен за 4 часа, здание сгорело дотла. По данным МЧС, на месте пожара работало более 74 человек и 30 единиц техники.Сотрудники пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Пожар был потушен за 4 часа, здание сгорело дотла. По данным МЧС, на месте пожара работало более 74 человек и 30 единиц техники.
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкИмена 47 госпитализированных и эвакуированных опубликованы на региональном сайте МЧС РФ. Судя по списку, самые старшие из них – восьмидесятилетние старики. В момент трагедии с ними находились две медсестры, санитарка и санитар, двое из них — также пенсионеры.

На фото: Сотрудники полиции оказывают помощь пострадавшим во время пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.Сотрудники полиции оказывают помощь пострадавшим во время пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Имена 47 госпитализированных и эвакуированных опубликованы на региональном сайте МЧС РФ. Судя по списку, самые старшие из них – восьмидесятилетние старики. В момент трагедии с ними находились две медсестры, санитарка и санитар, двое из них — также пенсионеры.

На фото: Сотрудники полиции оказывают помощь пострадавшим во время пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкПока врачи борются за жизнь раненых, следователи ведут обыски, ищут причины пожара и организуют опознание тел на месте.На месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Пока врачи борются за жизнь раненых, следователи ведут обыски, ищут причины пожара и организуют опознание тел на месте.
© РИА Новости / Игнат ИвановПерейти в фотобанкВласти обещают наказать виновных, не допустить повторения трагедии и объявляют 14 декабря днем траура в Воронежской области.Сотрудники МЧС на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Игнат Иванов
Перейти в фотобанк
Власти обещают наказать виновных, не допустить повторения трагедии и объявляют 14 декабря днем траура в Воронежской области.
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков (справа) на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков (справа) на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкСоболезнования родственникам погибших высказал глава государства Владимир Путин.

На фото: Сотрудники пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.Сотрудники пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Соболезнования родственникам погибших высказал глава государства Владимир Путин.

На фото: Сотрудники пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.
© РИА Новости / Андрей АрхиповПерейти в фотобанкПожар в Алферовке в очередной раз остро поставил вопрос о безопасности подобных заведений. По требованию Генпрокуратуры в Воронежской области начинается проверка пожарной безопасности аналогичных социальных учреждений.

На месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.На месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Пожар в Алферовке в очередной раз остро поставил вопрос о безопасности подобных заведений. По требованию Генпрокуратуры в Воронежской области начинается проверка пожарной безопасности аналогичных социальных учреждений.

На месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области.
/
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена