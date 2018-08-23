Сотрудников воронежского диспансера осудили за гибель 23 человек при пожаре

Сотрудник пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области. Архивное фото

Сотрудник пожарной охраны на месте пожара в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Воронежской области вынесли приговор сотрудникам психоневрологического диспансера, где при пожаре в 2015 году погибли 23 человека, сообщили в Генпрокуратуре.

Районный суд признал директора и завхоза учреждения виновными в нарушениях требований пожарной безопасности. Они не обеспечили установку в здании жилого корпуса автоматической системы пожарной сигнализации и поддержание в работоспособном состоянии системы оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, персонал не был обучен алгоритму действий при ЧП.

"Суд, согласившись с представителем прокуратуры, назначил директору интерната наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, заведующему хозяйством — два года лишения свободы в колонии-поселении", — сказано в релизе.

Трагедия в диспансере

После освобождения оба три года не смогут работать в государственных учреждениях на руководящих должностях.

Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел в ночь на 13 декабря 2015 года. В корпусе находились 70 психически нездоровых подопечных интерната, из которых около 20 были лежачими.

Погибли 23 человека, еще 23 пациента были госпитализированы в больницы Новохоперска, Борисоглебска и Грибановки. Кроме того, при пожаре получил травму сотрудник МЧС.