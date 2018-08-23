Суд продлил арест экс-главы госстройнадзора Кузбасса по делу "Зимней вишни"

НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в четверг продлил на три месяца арест бывшего начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой в деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.

"Срок содержания под стражей продлен", — сказал собеседник агентства. Таким образом, Комкова, которая, по версии следствия, не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания ТРЦ, что в итоге повлекло гибель посетителей, останется под арестом до 24 ноября.

В минувший понедельник суд на три месяца — до 24 ноября, также продлил срок содержания под стражей технического директора "Кемеровского кондитерского комбината" (компания-владелец основной части здания сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня") Георгия Соболева, во вторник — охранника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Сергея Антюшина.

В среду суд продлил на три месяца арест бывшего гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" Юлии Богдановой и бывшего гендиректора компании-арендатора "Зимней вишни" Надежды Судденок. На месяц — до 25 сентября — был продлен арест руководителя отвечавшей за обслуживание противопожарной сигнализации в сгоревшем в ТРЦ компании "Системный интегратор" и сотрудника компании Александра Никитина.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.