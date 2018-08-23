В Подмосковье столкнулись баржа и моторная лодка

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении баржи с моторной лодкой в месте слияния Москва-реки с Окой в Московской области, еще одного человека удалось спасти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Грузовая баржа столкнулась с моторной лодкой в районе слияния Москва-реки и Оки. В результате ЧП погиб один человек, еще один человек спасен", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о происшествии на воде в городском округе Коломна поступило в дежурную смену ведомства в 23:35 среды. Есть пострадавшие. К ликвидации последствий ЧП привлекались 11 человек и четыре единицы техники.

Обстоятельства происшествия выясняются.