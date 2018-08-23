Гособвинение собрало 66 свидетелей по делу полковника Захарченко

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Драгунский. Гособвинение заявило состоящий из более 60 фамилий список свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, в котором значатся несколько генералов МВД, высокие чины налоговой инспекции, следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора и многие другие, следует из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Всего полковнику вменятся три эпизода — две взятки и воспрепятствование расследованию — и на каждый составлен свой список свидетелей (копия полного списка свидетелей обвинения имеется в распоряжении РИА Новости).

Всего в списке обвинения 66 свидетелей, четыре из них дополнительные. К каждому эпизоду — свой перечень свидетелей. Самое большое количество фамилий, 42, заявлено обвинением по эпизоду о получении экс-полицейским 800 тысяч долларов от владельца сети ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса. Сам ресторатор также значится в списке свидетелей и, судя по документу, он находится под госзащитой — напротив его фамилии приписка: "Осуществляется государственная защита Центром государственной защиты ГУ МВД Москвы".

Генералы МВД

Главным свидетелем по делу является генерал МВД — и прямой "очевидец" передачи взятки — Алексей Лаушкин. Он, по данным следствия, является другом Дусса, выступал переговорщиком и участвовал в передаче денег. Так, установило следствие, Лаушкин взял у ресторатора 800 тысяч долларов и отвез их на своей служебной машине полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, который разделил сумму с Захарченко. В данный момент Сенин уволен со службы и находится в розыске по обвинению в дезертирстве.

Второй генерал полиции из списка свидетелей — бывший замглавы ГУЭБиПК Феликс Васильков. Он занимал указанную должность с 2012 по 2014 годы. При этом, по данным РИА Новости, он лично знаком с Захарченко, поскольку тот был его подчиненным.

Еще одним примечательным свидетелем является начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор Андрей Курносенко. Он смог сохранить свой пост, несмотря на скандал с найденной в ходе обыска обыске почти 9-миллиардной наличностью в квартире у сестры главы полковника Захарченко. Начальство МВД из-за резонанса даже решило расформировать руководимое "миллиардером" Управления "Т".

Курносенко был допрошен в качестве свидетеля на стадии предварительного следствия. В своих показаниях, подробности которых РИА Новости сообщало ранее, высокопоставленный полицейский дал положительную характеристику арестованному подчиненному и рассказал, как ему звонил тогдашний глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов, с просьбой содействия в экстренном проведение обысков.

Теперь ожидается вызов Курносенко в суд.

Прокурор Милана Дигаева в беседе с корреспондентом РИА Новости ситуацию на этот счет прояснять не стала, сославшись на плохую память, мол, "не помнит всех свидетелей" по делу. Она посоветовала приходить на заседания в суд, где и будет ясно, кого вызвали на допрос, а кто не пришел.

Следователи и опера

Помимо генералов, в списке свидетелей значатся также: бывший зам Курносенко — полковник Александр Тищенко, экс-начальник 12 отдела Управления "Т" и другие оперативники ГУЭБиПК, находящиеся в подчинении Захарченко.

Тищенко был непосредственным руководителем Захарченко, он, как и некоторые другие сотрудники главка, в настоящий момент уволены со службы.

Кроме того, свидетелями по делу значатся сотрудники ГСУ СК Москвы Никита Кондратов и Николай Дротьев. Последний, по данным РИА Новости, непосредственно возбуждал и расследовал дело о хищении неустановленными руководителями ОАО "Электрозавод" двух миллиардов рублей при строительстве электроподстанции в Москве.

Обвинение планирует их допросить в суде по эпизоду о воспрепятствовании расследованию. Захарченко, по версии следствия, предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову — в этом банке были счета Электрозавода — о предстоящем обыске, организовал вывоз документов и оргтехники из ее квартиры, чтобы предотвратить их изъятие.

Налоговики и надзор

Помимо прочих, в списке свидетелей значатся два заместителя начальника управления налоговой службы (УФНС) по Москве.

Один из них — советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Иван Шульга. Как указано на официальном сайте налоговой, Шульга курирует деятельность контрольного отдела и отвечает за работу по данному направлению всех налоговых инспекций, находящихся в ведении УФНС Москвы.

В списке свидетелей значатся также инспекторы и руководители районных налоговых инспекций.

Кроме того, свидетелями заявлены сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Москвы, помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров и другие.

Это, по всей видимости, связано с тем, что полковник Захарчекно в свое время (с декабря 2013 по 2014 год) работал начальником 38-го отдела управления экономической безопасности, в ведении которого находилась сфера рыболовства.

Напомним, по версии следствия, Захарченко совместно с полковником ФСБ Дмитрием Сениным, помимо налоговых, организовал проверку морепродуктов, ввозимых Дуссом в Россию.

Кстати, в списке свидетелей значится большое количество гендиректоров компаний, подчиняющихся тунисскому предпринимателю Дуссу.

Сестры, мама и гадалка

Сестры Марчуковы — Галина и Лариса — также являются свидетелями по делу. Ранее Захарченко утверждал, что их принудили оговорить его.

Марчуковы обвиняются в хищении средств Нота-банка, они признали вину, их дело выделено в отдельное производство. Они содержатся под домашним арестом.

Гадалка Нона Михай, которая оказывала сестрам свои магические услуги, а через них и самому полковнику (так следует из материалов дела, с частью которых смогло ознакомиться агентство), тоже угодила за решетку по обвинению в пособничестве хищения денег банка. Она признала вину, содержится под домашним арестом, ее дело совместно с бывшими совладельцами Нота-банка — братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными — по существу рассматривает Останкинский суд Москвы.

Что касается дополнительных свидетелей обвинения, то это мама полковника Захарченко, две его бывшие жены и владелец автомобиля Honda Acura, на которой передвигался экс-полицейский и в котором при обыске после задержания полковника было обнаружено большое количество наличности, владение которой обвиняемый не признал.