РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Гособвинение собрало 66 свидетелей по делу полковника Захарченко

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (293)
(обновлено: 09:26 23.08.2018)
01821
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко в суде. Архивное фотоДмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Драгунский. Гособвинение заявило состоящий из более 60 фамилий список свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, в котором значатся несколько генералов МВД, высокие чины налоговой инспекции, следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора и многие другие, следует из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Бывший заместитель начальника управления Т МВД России Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Генерал Курносенко в допросе по делу Захарченко рассказал о Дрыманове
Всего полковнику вменятся три эпизода — две взятки и воспрепятствование расследованию — и на каждый составлен свой список свидетелей (копия полного списка свидетелей обвинения имеется в распоряжении РИА Новости).

Всего в списке обвинения 66 свидетелей, четыре из них дополнительные. К каждому эпизоду — свой перечень свидетелей. Самое большое количество фамилий, 42, заявлено обвинением по эпизоду о получении экс-полицейским 800 тысяч долларов от владельца сети ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса. Сам ресторатор также значится в списке свидетелей и, судя по документу, он находится под госзащитой — напротив его фамилии приписка: "Осуществляется государственная защита Центром государственной защиты ГУ МВД Москвы".

Генералы МВД

Главным свидетелем по делу является генерал МВД — и прямой "очевидец" передачи взятки — Алексей Лаушкин. Он, по данным следствия, является другом Дусса, выступал переговорщиком и участвовал в передаче денег. Так, установило следствие, Лаушкин взял у ресторатора 800 тысяч долларов и отвез их на своей служебной машине полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, который разделил сумму с Захарченко. В данный момент Сенин уволен со службы и находится в розыске по обвинению в дезертирстве.

Дмитрий Захарченко в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Суд раскрыл детали вымогательства Захарченко взятки у ресторатора
Второй генерал полиции из списка свидетелей — бывший замглавы ГУЭБиПК Феликс Васильков. Он занимал указанную должность с 2012 по 2014 годы. При этом, по данным РИА Новости, он лично знаком с Захарченко, поскольку тот был его подчиненным.

Еще одним примечательным свидетелем является начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор Андрей Курносенко. Он смог сохранить свой пост, несмотря на скандал с найденной в ходе обыска обыске почти 9-миллиардной наличностью в квартире у сестры главы полковника Захарченко. Начальство МВД из-за резонанса даже решило расформировать руководимое "миллиардером" Управления "Т".

Курносенко был допрошен в качестве свидетеля на стадии предварительного следствия. В своих показаниях, подробности которых РИА Новости сообщало ранее, высокопоставленный полицейский дал положительную характеристику арестованному подчиненному и рассказал, как ему звонил тогдашний глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов, с просьбой содействия в экстренном проведение обысков.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Защита полковника Захарченко пожаловалась в ВС на конфискацию миллиардов
Теперь ожидается вызов Курносенко в суд.

Прокурор Милана Дигаева в беседе с корреспондентом РИА Новости ситуацию на этот счет прояснять не стала, сославшись на плохую память, мол, "не помнит всех свидетелей" по делу. Она посоветовала приходить на заседания в суд, где и будет ясно, кого вызвали на допрос, а кто не пришел.

Следователи и опера

Помимо генералов, в списке свидетелей значатся также: бывший зам Курносенко — полковник Александр Тищенко, экс-начальник 12 отдела Управления "Т" и другие оперативники ГУЭБиПК, находящиеся в подчинении Захарченко.

Тищенко был непосредственным руководителем Захарченко, он, как и некоторые другие сотрудники главка, в настоящий момент уволены со службы.

Дмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Прокурор сравнил мать Захарченко с героиней романа Достоевского
Кроме того, свидетелями по делу значатся сотрудники ГСУ СК Москвы Никита Кондратов и Николай Дротьев. Последний, по данным РИА Новости, непосредственно возбуждал и расследовал дело о хищении неустановленными руководителями ОАО "Электрозавод" двух миллиардов рублей при строительстве электроподстанции в Москве.

Обвинение планирует их допросить в суде по эпизоду о воспрепятствовании расследованию. Захарченко, по версии следствия, предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову — в этом банке были счета Электрозавода — о предстоящем обыске, организовал вывоз документов и оргтехники из ее квартиры, чтобы предотвратить их изъятие.

Налоговики и надзор

Помимо прочих, в списке свидетелей значатся два заместителя начальника управления налоговой службы (УФНС) по Москве.

Один из них — советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Иван Шульга. Как указано на официальном сайте налоговой, Шульга курирует деятельность контрольного отдела и отвечает за работу по данному направлению всех налоговых инспекций, находящихся в ведении УФНС Москвы.

В списке свидетелей значатся также инспекторы и руководители районных налоговых инспекций.

Дмитрий Захарченко в суде. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Защита полковника Захарченко не добилась замены судьи
Кроме того, свидетелями заявлены сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Москвы, помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров и другие.

Это, по всей видимости, связано с тем, что полковник Захарчекно в свое время (с декабря 2013 по 2014 год) работал начальником 38-го отдела управления экономической безопасности, в ведении которого находилась сфера рыболовства.

Напомним, по версии следствия, Захарченко совместно с полковником ФСБ Дмитрием Сениным, помимо налоговых, организовал проверку морепродуктов, ввозимых Дуссом в Россию.

Кстати, в списке свидетелей значится большое количество гендиректоров компаний, подчиняющихся тунисскому предпринимателю Дуссу.

Сестры, мама и гадалка

Сестры Марчуковы — Галина и Лариса — также являются свидетелями по делу. Ранее Захарченко утверждал, что их принудили оговорить его.

Марчуковы обвиняются в хищении средств Нота-банка, они признали вину, их дело выделено в отдельное производство. Они содержатся под домашним арестом.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В деле полковника Захарченко могут появиться новые эпизоды
Гадалка Нона Михай, которая оказывала сестрам свои магические услуги, а через них и самому полковнику (так следует из материалов дела, с частью которых смогло ознакомиться агентство), тоже угодила за решетку по обвинению в пособничестве хищения денег банка. Она признала вину, содержится под домашним арестом, ее дело совместно с бывшими совладельцами Нота-банка — братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными — по существу рассматривает Останкинский суд Москвы.

Что касается дополнительных свидетелей обвинения, то это мама полковника Захарченко, две его бывшие жены и владелец автомобиля Honda Acura, на которой передвигался экс-полицейский и в котором при обыске после задержания полковника было обнаружено большое количество наличности, владение которой обвиняемый не признал.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена