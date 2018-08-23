Следователи не нашли криминала в смерти пятилетней девочки в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг — РИА Новости. Смерть девочки, которая пропала в Приамурье и позже была найдена мертвой во дворе своего дома, по предварительным данным, не носит криминального характера. Об этом РИА Новости сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Алексей Лубинский.

"При первоначальном осмотре тела следов криминальной смерти не обнаружено. После вскрытия эксперт также предварительно сказал, что криминальных признаков смерти нет", — сказал он.

Следствие сейчас устанавливает, как девочка получила травмы, следы которых обнаружили у нее. Эксперты проведут гистологическое исследование тканей, на что потребуются около трех недель.

После обнаружения тела девочки повторно опрошены ее родственники, на месте работает полиграфолог, подключены криминалисты.

"Расследование продолжается, версии случившегося мы пока не озвучиваем", — сказал Лубинский.

Во вторник в СК сообщили, что 20 августа пятилетняя девочка пропала в городе Свободный, после того как вышла из частного дома на окраине города на прогулку. Следователи возбудили дело об убийстве, ребенка искали более двух суток с привлечением спасателей, военных, полицейских и волонтеров. В среду тело девочки обнаружили во дворе дома среди обломков металлических предметов.