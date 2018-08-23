Кадыров заявил об иностранном следе в нападениях на полицейских в Чечне

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что группа подростков, напавших на полицейских, получила приказ из-за границы через социальные сети. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, в этом сейчас нет никаких сомнений.

Кроме того, глава Чечни считает, что совершенное преступление носит продуманный характер, а его организаторы хотят расколоть российское общество.

"Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер", — подчеркнул Кадыров. Он добавил, что у вербовщиков была цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом десяти-двенадцатилетнем ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника.

Он также резко раскритиковал правозащитные организации, которые "поднимают вой при попытке организовать профилактическую работу" среди проблемных подростков.

Нападения на полицейских

Он указал на то, что никто из представителей подобных структур никогда не интересовался, как складывается жизнь детей погибших полицейских, обеспечены ли они жильем, есть ли у них одежда, получили ли они образование, устроились на работу. Он посоветовал таким деятелям "обходить Чечню стороной".

В понедельник группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления в Чеченской республике, полиция сорвала планы бандитов. Они были нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив и доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.

Нападавшие оказались жителями Шалинского района республики в возрасте не старше 18 лет.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.