МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что группа подростков, напавших на полицейских, получила приказ из-за границы через социальные сети. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".
Кроме того, глава Чечни считает, что совершенное преступление носит продуманный характер, а его организаторы хотят расколоть российское общество.
"Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер", — подчеркнул Кадыров. Он добавил, что у вербовщиков была цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом десяти-двенадцатилетнем ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника.
Он также резко раскритиковал правозащитные организации, которые "поднимают вой при попытке организовать профилактическую работу" среди проблемных подростков.
Нападения на полицейских
В понедельник группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления в Чеченской республике, полиция сорвала планы бандитов. Они были нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив и доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.
Нападавшие оказались жителями Шалинского района республики в возрасте не старше 18 лет.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.