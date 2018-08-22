В Самарской области начальника колонии задержали за взятку

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Начальника исправительной колонии в Самарской области задержали силами ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН при получении крупной взятки от родственников осужденных, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе УФСИН по региону.

По оперативным данным, за деньги он обещал дать ход процессу условно-досрочного освобождения некоторых осужденных. Окончательное решение по УДО всегда принимает суд, однако мнение руководства колонии всегда учитывается.

"Сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ по Самарской области 22 августа задержан начальник одного из исправительных учреждений региона при получении взятки в особо крупном размере от родственников осужденных", — говорится в сообщении.

Деньги "предназначались за возможность предоставления права на условно-досрочное освобождение осужденным, отбывающим наказания в подведомственном ему учреждении".

Материалы проверки будут переданы в следствие.