Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе

БРЯНСК, 22 авг – РИА Новости. Полиция в Тамбове задержала мужчину, устроившего драку на танцполе одного из клубов города, в результате которой два молодых человека получили тяжелые травмы, сообщил в среду РИА Новости представитель УМВД России по Тамбовской области.
"Как только поступила информация (об инциденте), туда незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Серьезно пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, а вот этот зачинщик или участник конфликта был задержан", — сказал собеседник агентства.
В УМВД региона уточнили, что один из госпитализированных молодых людей получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану губы, второй госпитализирован с переломом основания черепа.
"Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают, имеются ли у зачинщика драки какие-либо спортивные достижения, но по видео видно, что человек очень подготовленный", — пояснил собеседник агентства.