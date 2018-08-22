Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе

БРЯНСК, 22 авг – РИА Новости. Полиция в Тамбове задержала мужчину, устроившего драку на танцполе одного из клубов города, в результате которой два молодых человека получили тяжелые травмы, сообщил в среду РИА Новости представитель УМВД России по Тамбовской области.

Видеозапись, на которой видно, как мужчина избивает нескольких танцующих рядом молодых людей после того, как один из них задел его, опубликовал Telegram-канал Mash. По их данным, инцидент произошел в клубе Privat Рlace в Тамбове, от ударов пострадали пять человек.

"Как только поступила информация (об инциденте), туда незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Серьезно пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, а вот этот зачинщик или участник конфликта был задержан", — сказал собеседник агентства.

В УМВД региона уточнили, что один из госпитализированных молодых людей получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану губы, второй госпитализирован с переломом основания черепа.

В настоящий момент, по данным полиции, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

"Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают, имеются ли у зачинщика драки какие-либо спортивные достижения, но по видео видно, что человек очень подготовленный", — пояснил собеседник агентства.