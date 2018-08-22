В "Яндексе" прокомментировали инцидент с уснувшим таксистом

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Яндекс.Такси" отключает водителей от системы заказов за длительное нахождение за рулем, уснувший таксист, который попал в ДТП во вторник, выполнял второй заказ после длительного перерыва в работе с сервисом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Во вторник машина такси с пассажиром врезалась в столб в Хорошевском районе Москвы и загорелась. Пожарные сообщили РИА Новости, что пассажир и водитель живы. По словам водителя, он работал без выходных семь дней подряд и уснул. На машине была маркировка "Яндекс.Такси".

"Водитель, который попал в ДТП, выполнял второй заказ после длительного перерыва в работе с сервисом "Яндекс.Такси". То же самое мы видим и по предыдущим дням", — сказал представитель онлайн-агрегатора.

В компании напомнили, что "Яндекс.Такси" — единственный онлайн-сервис, который блокирует водителей, когда они слишком долго находятся на линии. "Однако у нас нет возможности контролировать, что делает водитель, когда не выполняет заказы по "Яндекс.Такси": отдыхает или принимает заказы других агрегаторов", — подчеркнули в пресс-службе сервиса.