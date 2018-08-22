НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в среду продлил на три месяца арест бывшего гендиректора компании-арендатора сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок, сообщил РИА Новости представитель суда.

"По Судденок ходатайство следствия удовлетворено", — сказал собеседник агентства. Таким образом, срок ареста экс-гендиректора компании-арендатора — ООО "Зимняя вишня Кемерово" продлен на три месяца – до 24 ноября.

В понедельник суд также до 24 ноября продлил срок содержания под стражей технического директора "Кемеровского кондитерского комбината" (компания-владелец основной части здания сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня") Георгия Соболева, а во вторник — охранника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Сергея Антюшина.

Ранее в среду суд продлил арест бывшего гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" Юлии Богдановой. В настоящее время рассматриваются аналогичные ходатайства в отношении отвечавшего за обслуживание противопожарной сигнализации сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина и главы этой компании Игоря Полозиненко. Аналогичное ходатайство СК в отношении экс-начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой будет рассмотрено в четверг.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.