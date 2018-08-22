ФСИН отсудила у бывшего директора Реймера 2,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы полностью удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании 2,2 миллиарда рублей у ее экс-главы Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за аферу с электронными браслетами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исковые требования ФСИН удовлетворить. Сумму взыскать в солидарном порядке", — огласила решение судья Юлия Лекомцева. Защита Реймера заявила о намерении обжаловать решение суда.

Изначально ФСИН обратилась в суд с требованием взыскать в солидарном порядке 2 миллиарда 248 миллионов рублей с самого Реймера, его бывшего заместителя Николая Кривопалова, экс-директора ведомственного ФГУПа Виктора Определенова и бизнесмена Николая Мартынова за нанесенный материальный ущерб.

Позже стало известно, что в уточненном иске Мартынов был привлечен к делу в качестве третьего лица. Он участвовал в процессе лично, так как уже отбыл свое наказание.

В ходе суда у представителей ответчиков возник вопрос, почему именно эту сумму ФСИН требует взыскать с осужденных. Представители ФСИН сослались на то, что речь о ней шла в ходе рассмотрения в особом порядке дела о мошенничестве над Мартыновым.

Тем не менее, делегаты службы исполнения наказаний не смогли представить подтверждения или расчеты с этого процесса. Однако суд, в итоге, признал указанную сумму справедливой.

Кроме того, по словам Мартынова, с него по решению суда уже взыскивают 2 миллиарда 248 миллионов рублей, удерживая 25% от его заработной платы ежемесячно. Таким образом, раз он не ответчик по данному гражданскому иску, ФСИН фактически пытается взыскать еще 2 миллиарда 248 миллионов рублей, но с трех других осужденных и с помощью гражданского иска.

Адвокат Реймера Игорь Абраменко не признал заявленные ФСИН требования и отметил, что сам иск включает ряд противоречий, из-за чего его рассмотрение следует прекратить. Защитника поддержали и другие представители ответчиков.

Аферу сообщники провернули в 2010-2012 годах, закупая электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам. Так, стационарное контрольное устройство за 19 тысяч рублей покупалось по 108 тысяч, а мобильное вместо тех же 19 тысяч рублей — по 128 тысяч.