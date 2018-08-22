МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Защита трех сестер Хачатурян попросила следствие провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу их отца, в убийстве которого они обвиняются, заявил один из адвокатов девушек Алексей Паршин в ходе пресс-конференции.

"Мы направили следователю ходатайство о проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы Михаилу Хачатуряну. После ее проведения, получения всех справок будет ясно, были ли у него какие-либо заболевания, отклонения, и тогда будем делать выводы", — сказал журналистам адвокат.

При посмертной психиатрической экспертизе специалисты устанавливают данные о психическом состоянии человека перед смертью по различным документам, показаниям свидетелей и другим источникам информации.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Девушки были арестованы до 28 сентября.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, ученица 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, пояснил источник. Собеседник агентства уточнил, что после этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла отцу удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав о случившемся.