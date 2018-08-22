Пассажиры с загоревшегося самолета прибыли из Уфы в Сочи

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Самолет Ту-204, который вернулся в аэропорт Уфы утром в среду из-за возгорания левого двигателя, приземлился в Сочи в 12.02 мск, сообщается на сайте воздушной гавани Сочи.
"Прилёт самолета Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявшего рейс 808 Уфа — Сочи, ожидался в 11.55 мск. Самолёт прибыл в 12.02. ", — сообщается на сайте аэропорта Сочи.
В Приволжской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что часть пассажиров отказалась продолжить полет из Уфы в Сочи после инцидента. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В аэропорту Уфы работает следственно-оперативная группа и представитель Росавиации, которая устанавливает причины произошедшего.