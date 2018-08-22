Пассажиры с загоревшегося самолета прибыли из Уфы в Сочи

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Самолет Ту-204, который вернулся в аэропорт Уфы утром в среду из-за возгорания левого двигателя, приземлился в Сочи в 12.02 мск, сообщается на сайте воздушной гавани Сочи.

Самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, в среду в 5.06 по местному времени (3.06 мск) совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя почти сразу же после взлета. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. Пострадавших нет. Пассажиров разместили в здании аэропорта, с ними работали психологи. Вылететь в Сочи пассажирам предложили на резервном судне компании "Ред Вингс" Ту-214 в 10.55 (8.55 мск).

"Прилёт самолета Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявшего рейс 808 Уфа — Сочи, ожидался в 11.55 мск. Самолёт прибыл в 12.02. ", — сообщается на сайте аэропорта Сочи.

В Приволжской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что часть пассажиров отказалась продолжить полет из Уфы в Сочи после инцидента. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В аэропорту Уфы работает следственно-оперативная группа и представитель Росавиации, которая устанавливает причины произошедшего.