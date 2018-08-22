В Клину мужчина ранил ножом двоих полицейских

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В подмосковном Клину двое полицейских попали в больницу из-за ножевых ранений, полученных при задержании, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"Прибывшие на место сотрудники ППС установили и задержали злоумышленника. При задержании он попытался оказать сопротивление", — пояснили в пресс-службе.
Один из полицейских сделал два предупредительных выстрела, после чего нападавшего обезвредили и доставили в отдел.
Пострадавшие госпитализированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает.