В Клину мужчина ранил ножом двоих полицейских

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В подмосковном Клину двое полицейских попали в больницу из-за ножевых ранений, полученных при задержании, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Котовского. Местный житель позвонил в отделение и пожаловался, что на него нападает "неадекватный мужчина".

"Прибывшие на место сотрудники ППС установили и задержали злоумышленника. При задержании он попытался оказать сопротивление", — пояснили в пресс-службе.

Один из полицейских сделал два предупредительных выстрела, после чего нападавшего обезвредили и доставили в отдел.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает.