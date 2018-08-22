Комиссия Росавиации выяснит причины возгорания двигателя Ту-204

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Комиссия Росавиации выяснит причины возгорания двигателя самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, говорится в сообщении перевозчика.

В ночь на среду в результате технической неисправности произошло возгорание внутрикапотного пространства левого двигателя самолета, который совершал рейс по маршруту Уфа — Сочи. Ту-204 (бортовой номер RA64050), следовавший рейсом WZ-808, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, где он совершил благополучную посадку в 5:05 по местному времени.

Экипаж произвел все необходимые по регламенту действия и немедленно запросил посадку в аэропорту Уфы, где его ждали пожарные расчеты и аварийные службы аэропорта. После посадки были применены аварийные методы эвакуации. Все пассажиры, находящиеся на борту самолета — 165 взрослых и 50 детей, а также 7 членов экипажа покинули самолет. Пострадавших нет.

"По факту инцидента назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. В работе комиссии принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings. О причинах инцидента можно будет судить только после получения заключений комиссии", — говорится в сообщении.

На данный момент пассажиры ожидают вылета в Сочи на резервном воздушном судне авиакомпании, который уже прибыл в Уфу.

"Авиакомпания Red Wings отмечает профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира воздушного судна Юрия Харьговского", — добавляется в сообщении.