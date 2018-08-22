Пассажиры с загоревшегося Ту-204 вылетели из Уфы в Сочи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Пассажиры самолета Ту-204, который вернулся в аэропорт Уфы утром в среду из-за возгорания левого двигателя, вылетели в Сочи в 11:21 (9:21 мск), сообщается на сайте воздушной гавани Уфы.

Самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, в среду в 5:06 по местному времени (3:06 мск) совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания левого двигателя почти сразу же после взлета. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. Пострадавших нет. Пассажиров разместили в здании аэропорта, с ними работали психологи. Вылететь в Сочи им предложили на резервном судне компании "Ред Вингс" Ту-214 в 10:55 (8:55 мск).

"Посадка на самолет Ту-214 авиакомпании "Ред Вингс" была закончена в 11:01 (9:01 мск). Самолет вылетел из аэропорта Уфы в Сочи в 11:21 (9:21 мск)", — сообщается на сайте уфимского аэропорта.

На сайте сочинского аэропорта говорится, что прилет самолета ожидается в 11:35 мск.

В Приволжской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что часть пассажиров отказалась продолжить полет из Уфы в Сочи после инцидента. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В аэропорту Уфы работает следственно-оперативная группа и представитель Росавиации, которые устанавливают причины произошедшего.