В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ*

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. В Норильске ФСБ, МВД и Росгвардия задержали подозреваемых в вербовке жителей региона в ряды террористов, сообщила пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.
"Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана", — уточняется в сообщении.
У задержанных изъяли устройства связи, через которые велась координация их работы, экстремистскую литературу и банковские карты, используемые для отправки денег на поддержание ресурсной базы ИГ*.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о содействии террористической деятельности и публичных призывах к ней.
Некоторые задержанные уже дали признательные показания.
* Террористическая организация, запрещенная в России.