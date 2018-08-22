В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ*

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. В Норильске ФСБ, МВД и Росгвардия задержали подозреваемых в вербовке жителей региона в ряды террористов, сообщила пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.

В ведомстве уточнили, что ячейка была ориентирована на идеологию "Исламского государства"*. Ее члены склоняли жителей к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также публично призывали к террористической деятельности.

"Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана", — уточняется в сообщении.

У задержанных изъяли устройства связи, через которые велась координация их работы, экстремистскую литературу и банковские карты, используемые для отправки денег на поддержание ресурсной базы ИГ*.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о содействии террористической деятельности и публичных призывах к ней.

Некоторые задержанные уже дали признательные показания.

* Террористическая организация, запрещенная в России.