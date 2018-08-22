Пассажирский самолет вернулся в Уфу из-за загоревшегося двигателя

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пассажирский самолет, перевозивший более двухсот пассажиров, вылетел из Уфы в Сочи, но почти сразу вернулся из-за загоревшегося двигателя, сообщается на сайте уфимской воздушной гавани.
"Все пожарные и аварийно-спасательные расчёты аэропорта отработали согласно аварийного плана, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. В 5.22 местного времени (3.22 мск) был дан отбой тревоге. Пострадавших нет", — сообщает аэропорт.
Аэропорт "Уфа" открыт для полетов, рейсы выполняются по расписанию.