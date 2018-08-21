Водитель загоревшегося в Москве такси рассказал, что уснул за рулем

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Водитель врезавшегося в столб на севере Москвы и загоревшегося такси рассказал РИА Новости, что работал без выходных семь дней подряд и уснул.

Машина такси с пассажиром врезалась в столб на улице Гризодубовой в Хорошёвском районе на севере Москвы и загорелась. Пожарные на месте рассказали РИА Новости, что пассажир и водитель живы.

"Семь дней без выходных и сейчас ночная смена… Уснул", — сказал таксист. Он рассказал, что очень плохо себя чувствует и отказался от дальнейшего разговора.

У желтой машины с маркировкой "Яндекс.Такси" смят капот, сработали подушки безопасности и на водительском, и на переднем пассажирском сидении. На водителе порвана куртка.