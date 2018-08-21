В Саратовской области разбился мотоциклист с пассажиркой

САРАТОВ, 21 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мотоциклист в Саратовской области во вторник сбил ребенка, вышедшего на дорогу вне "зебры", а затем врезался в припаркованный автомобиль, в результате погибли водитель и пассажирка мотоцикла, пешеход госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 20.50 (19.50 мск) у дома №43 по улице Чапаева в городе Аткарске, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла Honda сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте в 20 метрах от пешеходного перехода, после чего мотоцикл столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Corolla. В результате ДТП водитель мотоцикла и его 19-летняя пассажирка от полученных травм скончались", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ребенок с травмами госпитализирован. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.