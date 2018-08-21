СК завел дело после грубого задержания пассажира в Домодедово

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий полицейским при задержании нетрезвого мужчины в московском аэропорту Домодедово, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.

Инцидент произошел 19 августа: по сообщению полиции, все началось с того, что "гражданин, находясь в общественном месте с явными признаками алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе".

По заявлению МВД, в ходе проверки документов мужчина "вырвал свой паспорт из рук полицейского, оскорбил его в присутствии окружающих", в результате чего был задержан и закован в наручники, поскольку отказался добровольно пройти в отдел.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как преступление со стороны представителя власти: "Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейским".

Для мужчины же, как сообщалось, дело ограничилось протоколом о мелком хулиганстве. По данным полиции, это житель подмосковных Мытищ, который вылетал в Симферополь. Удалось ли ему в итоге попасть на рейс, не сообщается.

"Расследование инцидента находится в компетенции правоохранительных органов. Аэропорт готов оказать им необходимое содействие", — заявил РИА Новости представитель "Домодедово".