Экс-мэра Махачкалы осудят за превышение служебных полномочий

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев предстанет перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следствия, Мусаев в 2016-2017 годах незаконно передал в собственность пять земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров, причинив ущерб бюджету города на сумму свыше 48 миллионов рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Муса Мусаев — один из многочисленных дагестанских чиновников, задержанных за махинации после назначения Владимира Васильева главой региона. Градоначальника арестовали в январе этого года.