ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Суд на Ставрополье заключил под стражу водителя автобуса, в ДТП с которым погибли два человека и еще девять были госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

В воскресенье рейсовый автобус Тбилиси-Краснодар и "Камаз" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье. По информации управления ГИБДД по Ставропольскому краю, в результате ДТП погибли два человека: один из них гражданин России, у второго двойное гражданство РФ и Грузии. Еще девять человек были госпитализированы, в их числе двое граждан Грузии. Возбуждено уголовное дело о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Суд заключил водителя автобуса под стражу, удовлетворив ходатайство следствия", — сказал собеседник агентства.